Moordenaar wordt predikant in Schotse kerk

De 43-jarige Garry Brotherston heeft eind september intrede gedaan als predikant van de Free Church of Scotland in Bishopbriggs, een stadsdeel van Glasgow. Zijn bevestiging leidt volgens dagblad The Scottish Sun maandag tot commotie, omdat Brotherston in 1994 vanwege een dodelijke steekpartij in Glasgow is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Brotherston, die zichzelf „een van de slechtste zondaren” noemt, verklaart: „Ik heb iemand van het leven beroofd. Als God iemand als mij vergeving schenkt, is dat geweldig.”

In 2005 kwam Brotherston vrij. Naar eigen zeggen heeft hij tijdens het uitzitten van de straf in de gevangenis God gevonden. Na zijn vrijlating is Brotherston meermalen met de dood bedreigd.

Christine Barclay (64), weduwe van het slachtoffer van de steekpartij, heeft laten weten dat ze de benoeming van Brotherston verafschuwt. Brotherston heeft aangegeven dat hij de houding van de familie van het slachtoffer begrijpt, omdat hij hen „onvoorstelbaar veel leed heeft berokkend.”