Ledental HHK stijgt wederom licht

Het ledental van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) is in 2019 met 118 gestegen, tot bijna 60.000. Het aantal leden van het kerkgenootschap steeg voor het vierde jaar op rij.

Dat blijkt uit gegevens uit het jaaroverzicht 2019, dat de Hersteld Hervormde Kerk woensdag openbaar heeft gemaakt.

Op 31 december telde de HHK 27.798 belijdende leden, 30.897 doopleden en 1186 geboorteleden. Er staan 9 leden ingeschreven in het landelijke register voor leden in het buitenland. Daarmee komt het totale aantal leden op 59.890.

Het ledental van de HHK is sinds 2016 jaarlijks licht gestegen. In 2016 groeide het kerkverband met 263 leden, het jaar daarop met 317 en in 2018 met 239.

De HHK telde op 31 december 2019 in totaal 119 (wijk)gemeenten, inclusief evangelisaties. In januari 2020 is de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Goes geïnstitueerd.

De Hersteld Hervormde Kerk telde eind vorig jaar 69 dienstdoende predikanten, 2 zendingspredikanten, 2 predikanten zonder gemeente en 39 predikanten met de rechten of bevoegdheden als van een emeritus. Verder zijn er 7 beroepbare kandidaten, 7 studenten met preekbevoegdheid en 2 hulppredikers. Er zijn 3 eerwaarde heren met beperkte preekbevoegdheid.

Er werden vorig jaar twee kandidaten beroepbaar gesteld. Ds. J. P. Stoel werd per 1 maart op zijn verzoek eervol ontheven uit zijn ambtsbediening binnen de HHK en losgemaakt van de hhg Waddinxveen e.o.. Ds. G. J. Noordermeer werd per 1 mei op zijn verzoek eervol ontheven uit zijn ambtsbediening binnen de HHK en losgemaakt van de hhg Sint-Annaland e.o.. Het breed moderamen heeft hem de bevoegdheden als van een emeritus verleend.

Er overleed één predikant: ds. H. Jonker.