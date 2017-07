Ds. Tuinier publiceert brochure tegen overdoop

Uit zorg over de toenemende belangstelling voor en praktijk van herdoop en geloofsdoop publiceert ds. D. W. Tuinier de brochure ”Kinderdoop Bijbels-evenwichtig verstaan”.

Wie de kinderdoop niet op de juiste waarde schat, kan uitkomen bij de herdoop of de geloofsdoop. Dat is de strekking van de brochure die ds. Tuinier, predikant van de gereformeerde gemeente te Waarde (Zeeland), schreef.

Hij constateert dat de rijkdom van de kinderdoop in de gereformeerde gezindte wordt veronachtzaamd. En ouderen en catechisanten stellen steeds vaker vragen over de Bijbelse fundering van hun doop, zegt de predikant. „Het gevolg is dat sommigen worden meegenomen in het gedachtegoed van of zelfs overgaan tot de praktijk van de herdoop of geloofsdoop. Zorgelijk is ook dat belijdende leden en catechisanten niet of nauwelijks kunnen vertellen wat de waarde van de doop is voor hun persoonlijk leven.”

Ds. Tuinier stelt dat het sacrament van de doop kan worden overschat, maar ook onderschat.

De belangstelling voor de overdoop ontstaat, volgens ds. Tuinier, in een geestelijk klimaat waarin de persoonlijke geloofsbeslissing en geloofsbeleving van de mens centraal staat, waarin de mens zelf kiest en beslist. „Daarbij komt dat het gevoel ook iets wil. Immers, als iets goed voelt, is het goed. Maar niets is zo bedrieglijk als ons gevoel. De Heilige Schrift hoort maatstaf te zijn.”

De predikant uit Waarde wijst erop dat ouders hun kinderen de rijke inhoud van de doop moeten inscherpen.

