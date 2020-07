Prentenboek: Welk dier krijgt het ijsje?

Alles aan het prentenboek ”Een ijsje” van Sylvia van Ommen is origineel. De uitgave –op bescheiden formaat– ziet er prachtig uit, met een uitsnede in het omslag waardoor het ijsje op de eerste pagina zichtbaar is. Het is eenvoudig geïllustreerd, met veel wit op de pagina’s en niet in het minst: het vertelt een sterk verhaal. Het boek draait om een ijsje. Voor wie is het? Elk dier verzint een reden waarom het het ijsje zou moeten krijgen. De hond vindt dat hij braaf is geweest, de ezel gooit het over een andere boeg: „Voor mij! Anders houd ik net zolang mijn adem in, totdat ik ’m krijg!” Heerlijk herkenbaar. Van Ommen zorgde voor verrassende wendingen aan het slot die het boek echt amusant maken.

Boekgegevens

Een ijsje, Sylvia van Ommen; uitg. Gottmer; 52 blz.; € 14,99