De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag een speciaal noodfonds voor Afghaanse vluchtelingen ingesteld, zei het Witte Huis vrijdag. In het fonds zit 100 miljoen dollar (85 miljoen euro). Het geld dient te voorzien in „dringende en onverwachte vluchtelingenbehoeften die voortvloeien uit de situatie in Afghanistan”.