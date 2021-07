In het Verenigd Koninkrijk blijft met de versoepelingen van de coronamaatregelen in het vooruitzicht het aantal nieuwe besmettingen toenemen. De gezondheidsautoriteiten meldden zaterdag dat er in 24 uur 54.674 Covid-19-patiënten zijn bijgekomen. Op 15 januari waren er voor het laatst zoveel. Het dodental liep in vergelijking met vrijdag iets terug, tot 41.