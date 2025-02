15-jarig slachtoffer busongeluk Zwartewaal overleden

De nabestaanden vragen media om met rust te worden gelaten om het verlies te kunnen verwerken.

Het meisje zat in een lijnbus die afgelopen donderdag in botsing kwam met een auto en daarna op zijn kant in een greppel terechtkwam. Ze werd pas na een halfuur gevonden, nadat een ander slachtoffer had gezegd dat dit meisje ook in de bus had gezeten.

Volgens de veiligheidsregio, die het woord voert namens de brandweer en de ambulancedienst, is door de hulpverleners „constant gevraagd of er nog mensen in de bus zaten”. De scholiere werd uiteindelijk gevonden „op een moeilijk bereikbare plek”. De bus lag half in een sloot en er was veel modder uit die sloot in de bus terechtgekomen, vertelt een woordvoerder. Het slachtoffer werd uiteindelijk onder een laag modder gevonden. De veiligheidsregio doet onderzoek naar het handelen van de eigen hulpverleners.