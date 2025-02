In deze dienst ging consulent ds. G.J. Codée uit Zwolle voor. Hij preekte over Johannes 6:1-15, met als thema ”De vijf broden en twee vissen”. Na de handoplegging en het toezingen van Psalm 134:3 werd de nieuwe predikant toegesproken door ds. Codée.

In de middagdienst deed ds. Baan intrede vanuit Johannes 21:1-6, met als thema ”Het net aan de andere kant uitwerpen”. Aan het einde van de intrededienst werd ds. Baan toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, W. van der Snel. Namens de wijkgemeente van de Adventskerk/Oosterkerk in Zwolle voerde ouderling R. Helder het woord. Ds. Baan sprak enkele woorden van dank.

Ds. Baan was in 2022 en 2023 werkzaam in Nes Ammim, een christelijke gemeenschap in het westen van Galilea in Israël. Eerder diende hij de hervormde gemeente te Nieuwpoort (2016).

De hervormde gemeente te Windesheim was vacant sinds het vertrek van ds. J.H. van Wijk in juni 2022.