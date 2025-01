Gemeenten gaan weer praten over zorgakkoord, maar hebben eisen

De VNG verliet eind november het overleg. De gemeenten waren ontevreden over de voortgang. Ze zien tot dusver te weinig financiële dekking en ervoeren ook te weinig dat ze een „gelijkwaardige positie” hebben ten opzichte van de zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid.

„Er is het nodige bewogen de afgelopen tijd”, zei Geluk in het interview. „Het lijkt erop dat de condities zich zo ontwikkelen dat we weer als gelijkwaardige partner aan tafel kunnen zitten.”

Geluk maakte echter ook meteen duidelijk dat het kabinet met genoeg geld over de brug moet komen. Gemeenten zien door een uitbreiding van hun taken en bezuinigingen op het gemeentefonds volgend jaar angstig tegemoet. Binnen gemeenten wordt gesproken over „het ravijnjaar 2026”.

Als het kabinet het gemeentefonds niet aanvult in de Voorjaarsnota, die in maart verschijnt, dreigen de gemeenten hun medewerking aan de IZA-gesprekken opnieuw te staken.