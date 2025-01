D66: verhoog NAVO-norm voor defensie-uitgaven naar 3 procent

Het geluid dat Europese landen meer moeten uitgeven aan defensie klinkt de laatste tijd wel vaker. Zo probeert NAVO-chef Mark Rutte Europese leiders ervan te overtuigen om ruim 3 procent van de economie (bruto binnenlands product) uit te geven aan de strijdkrachten. Ook de Baltische landen zijn voorstander van hogere militaire uitgaven en hopen dat hierover afspraken worden gemaakt bij de NAVO-top die in juni wordt gehouden in Den Haag. Aanstaand Amerikaans president Donald Trump is eveneens voor een flinke verhoging.

Jetten vindt dat Europa meer moet uitgeven aan de strijdkrachten om „als serieuze wereldmacht onze eigen broek op te houden en te beschermen wat ons lief is”. D66 is naar zijn zeggen de eerste partij in Nederland die pleit voor deze verhoging. Toen Rutte afgelopen maandag een bezoek bracht aan het Europees Parlement liet VVD’er Malik Azmani ook al weten voorstander te zijn van hogere defensie-uitgaven.

In Nederland zou zo’n verhoging van de NAVO-norm ongeveer 10 miljard euro aan extra uitgaven betekenen. Nadien licht een woordvoerder toe dat D66 in gedachten heeft om de militaire uitgaven geleidelijk te laten groeien naar dit niveau.

De partij wil ruim 4 miljard euro van dit geld ophalen door het eigen risico niet voor iedereen te verhogen - zoals het kabinet van plan is - maar alleen voor chronisch zieken. De rest moet worden betaald door te bezuinigen op andere overheidsuitgaven, welke worden niet benoemd, en door een bijdrage te vragen van de „sterkste schouders”.