Marieke Kwakernaak: gebruik vooral rauwe honing van de imker

Marieke Kwakernaak is vooral bekend vanwege haar eenvoudige gezonde recepten die iedereen dagelijks kan gebruiken. Marieke is dan ook een groot fan van pure en natuurlijke ingrediënten. “Ik ben altijd op zoek naar manieren om mijn recepten puur en natuurlijk te houden. Honing is zo’n geweldig ingrediënt. Het is niet alleen een natuurlijke zoetmaker, maar het voegt ook diepgang en balans toe aan gerechten. Het inspireert mij enorm dat je met zo’n eenvoudige, natuurlijke smaak zoveel gerechten kunt verrijken.”

Voorkeur voor ambachtelijke honing van de imker

“Ik geloof erg in het belang van lokale en ambachtelijke producten”, vertelt Marieke. Ze werkt daarom graag met honing van HONINGonline.nl. “Deze honing is eerlijk en puur. Als je die proeft, proef je echt de natuur. Het verschil met industriële honing die je vaak in supermarkten aantreft is duidelijk: de smaak van zuivere honing van de imker is voller en rijker, en je weet dat je iets gezonds en natuurlijks eet.” Wat haar ook erg aanspreekt: “De imkers van HONINGonline.nl produceren hun honing met zorg en liefde. We delen dezelfde waarden: respect voor de natuur, een passie voor pure smaken en de wens om mensen enthousiast te maken om met natuurlijke ingrediënten te werken in de keuken.”

Verschillende soorten imkerhoning voor verschillende toepassingen

In de webshop HONINGonline.nl zijn tientallen soorten imkerhoning te koop. Welke honing gebruikt Marieke het liefst? “In mijn recepten gebruik ik verschillende soorten honing, afhankelijk van het doel. Voor bakken kies ik vaak bakkershoning vanwege de stevige smaak die goed standhoudt bij hogere temperaturen. Voor toetjes en ontbijtjes geef ik de voorkeur aan koud geslingerde soorten, zoals bloemenhoning. Deze verhit ik niet, zodat de smaak en de natuurlijke, medicinale eigenschappen behouden blijven.” Ook andere honingsoorten doen het goed in koude gerechten. Erg handig voor wie veel honing gebruikt zijn de grootverpakkingen, potten van 3,5 kg en emmers van 5 of 7 kg, die via de webshop verkrijgbaar zijn.

Favoriete recepten met honing

Wat haar favoriete recepten met honing zijn? Daarover hoeft de creatieve bakster niet lang na te denken. “Dat zijn bakrecepten waarin ik suiker vervang door honing, gecombineerd met ingrediënten die de bloedsuikerspiegel stabiel houden. Zo maak ik graag volkoren honing-bananencake, havermout-honingkoekjes en honingcake. Door volkorenmeel, noten, volle zuivel, ei en roomboter of olijfolie te gebruiken, voeg ik vezels, eiwitten en gezonde vetten toe. De vloeibare honing mengt perfect met de grove meelsoorten, voor baksels die zowel voedzaam als heerlijk zacht van structuur zijn.”

Maak het met Marieke

Tips van Marieke Kwakernaak

Mensen die nog weinig met honing werken raadt Marieke aan eens een potje honing te proberen en zelf te ervaren wat honing toevoegt aan hun gerechten. “Begin klein en experimenteer. Voeg bijvoorbeeld een theelepel honing toe aan een dressing of marinade. Probeer honing in plaats van suiker in bakrecepten, bijvoorbeeld voor cake of koekjes. En als je groenten roostert, zoals wortelen of pastinaak, doe er een beetje honing overheen voor een mooie, gekarameliseerde smaak. Je zult versteld staan van het verschil dat zo’n natuurlijk ingrediënt kan maken.”

Recepten en inspiratie

In haar kookboeken laat Marieke zien hoe veelzijdig honing is. Elk kookboek bevat recepten waarin honing centraal staat. Ook op haar website, maakhetmetmarieke.nl, deelt ze recepten en tips om met natuurlijke ingrediënten te koken. “Mijn doel is om mensen te inspireren en hen te laten ervaren hoe fijn het is om met natuurlijke ingrediënten te werken. Met de honing van HONINGonline.nl kunnen mensen zelf aan de slag om de smaak van de natuur in hun gerechten te brengen.”

