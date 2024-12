De Noorse politie meldt dat het toestel om 19.05 uur een „noodlanding” maakte nadat een hydraulische storing was gemeld. Volgens een lokale nieuwssite zagen piloten rook uit de linkermotor. De Boeing 737 is na de landing met lage snelheid van de baan het gras ingereden. Op foto’s in Noorse media is te zien dat het toestel omringd werd door hulpdiensten. Passagiers worden per bus vervoerd naar het vliegveld van Oslo, daar worden ze in een hotel ondergebracht.

Van de luchthaven van Sandefjord vertrekken zaterdag geen vluchten meer. Er wordt gekeken hoe het vliegtuig weer op de baan gezet kan worden. Wat het harde geluid veroorzaakte, wordt onderzocht.