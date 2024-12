David Icke mag niet via groot scherm demonstranten toespreken

Halsema vreest voor onaangekondigde tegenprotesten bij een speech van Icke, die Nederland niet in mag. „Gezien de onrust en protesten die zijn antisemitische gedachtegoed en de uitingen die hij in het verleden heeft gedaan teweeg brengen, is de verwachting dat ook zijn online aanwezigheid dit keer (spontane) tegengeluiden kan oproepen”, schrijft ze in een brief aan de organisatie van de demonstratie. Dat zou in combinatie met de drukte in de stad kunnen leiden tot „onbeheersbare situaties”, waarbij de politie moet ingrijpen.

De organisatie van de demonstratie zegt „met stomheid geslagen” te zijn door het besluit van Halsema. Bij de „vredesdemonstratie” zijn verschillende sprekers uitgenodigd, onder wie Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (Forum voor Democratie). Het protest start op de Dam, daarna lopen de deelnemers een mars naar het Museumplein. De organisatie verwacht ongeveer 1500 mensen.

Icke heeft sinds november 2022 een inreisverbod. De Brit wilde spreken op een demonstratie van antioverheidscoalitie Samen voor Nederland in Amsterdam. Kort daarvoor werd hem de toegang ontzegd tot het hele Schengengebied, inclusief Nederland. Icke was toen al onderweg, maar maakte rechtsomkeert.