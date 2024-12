Bijzondere mensen en plekken bezoeken 

Ongeveer de helft van de tijd zijn binnenlandredacteuren op kantoor en zijn ze in de Apeldoornse newsroom aan de slag met het nieuws van die dag. Tijdens hun andere werkdagen maken ze achtergrondverhalen en reportages. „Meestal binnen het pakketgebied waarin ze zich hebben gespecialiseerd”, vertelt Linda. „Dat vind ik persoonlijk zo leuk aan de functie van binnenlandredacteur: enerzijds schrijf je heel breed over allerlei zaken die in de actualiteit zijn en anderzijds is er veel ruimte om je te specialiseren en de diepte in te gaan.”

Noodpakket

Ze noemt het voorbeeld van een collega die op vrijdag een reportage van een kerstbijeenkomst voor gedetineerden in de penitentiaire inrichting en die eerder die week bezig was met een achtergrondverhaal over het noodpakket dat alle Nederlanders volgens de regering in huis zouden moeten hebben. „Het is dus wel belangrijk dat je met deadlines kunt omgaan en dat je stressbestendig en daadkrachtig bent, want op een bepaald moment moeten de verhalen wel op de site of in de krant.”

Linda den Hollander, hoofd binnenlandredactie. beeld André Dorst

Behalve die daadkracht en stressbestendigheid dienen sollicitanten volgens Linda een hbo-denk- en werkniveau te hebben en vooral een brede interesse in actuele binnenlandse thema’s. „Het is ook handig dat je creatief, out of the box kunt denken, omdat je dán tot originele verhalen komt. Ik moet denken aan een recente redactievergadering over verhalen rond Kerst. Iemand stelde voor om een grote kerstshow in Duiven te bezoeken. Eerst dachten we: moeten we dat als RD wel doen? Maar achteraf bleek het zinnig om juist in zo’n omgeving mensen te bevragen op wat zij weten van Kerst en hoe zij het feest invullen.”

„Als je een goed voorstel hebt en je onderbouwt dat, dan kan er heel veel”

Nieuwe medewerkers worden bij het RD niet meteen in het diepe gegooid, ze krijgen een interne opleiding en worden daarna aan een buddy gekoppeld. „Dat is meestal een wat oudere collega met veel ervaring. Ze lopen eerst eens met hem of haar mee, voordat ze zelf gaan schrijven. En als ze dan zelf artikelen gaan maken, dan bespreken de buddy’s de verhalen met hen, voordat ze in de krant verschijnen.”

Aline de Bruin en Maarten Costerus overleggen over de inhoud van een artikel voor de pagina met binnenlands nieuws. beeld André Dorst

Eigen stempel

Linda ervaart de Erdee Media Groep als een prettige werkgever. „De hoofdredactie biedt heel veel ruimte voor eigen initiatief. Als je een goed voorstel hebt en je onderbouwt dat, dan kan er heel veel. Je kunt echt je eigen stempel drukken op de manier waarop je de vacature invult en je hebt veel vrijheid. Natuurlijk moet er hard gewerkt worden, maar als je een keer een privéafspraak hebt of je wilt thuiswerken, dan zijn we daar niet heel moeilijk in. En wil je je op een gegeven moment verder groeien in de breedte of de diepte, dan zijn er heel wat cursussen binnen onze eigen EMG Academy te volgen. Of je zet je jaarlijkse 1000 euro aan scholingsbudget in.”

Gevarieerd team

De sfeer op de binnenlandredactie is volgens Linda prima. „We hebben een heel gevarieerd team met een paar zeer ervaren collega’s zoals Johannes Visscher en Gerard ten Voorde, maar er is een vrij grote groep twintigers en dertigers. Leuk voor de dynamiek. Nieuwe mensen zullen zich hier vast snel thuis voelen.”

Lijkt een baan bij de binnenlandredactie jou wel wat? Bel, app of mail dan met Henriëtte van de Maat via 06-28265507 of sollicitatie@erdee.nl_._