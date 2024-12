Autopech in de Malawische avond

De werkbezoeken zijn bedoeld om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken rond landbouwproject Food For LiFe, vertelt Bo. ,We bezoeken onder anderen onze regiodirecteuren op vier plaatsen in Malawi. De directeuren zijn, met hun penningmeesters, verantwoordelijk voor alles wat er in hun regio gebeurt. De eindcontrole wordt uitgevoerd door twee onafhankelijke accountants die niet alleen de financiën controleren, maar ook checken of de aangegeven akkers bestaan en met maïs zijn beplant. We willen nu eenmaal dat er geen misstanden zijn en dat 100 procent van de giften en van de winst van onze meubelzaak Living Fair op de juiste plek arriveert.

De regiodirecteuren bezoeken op hun beurt de deelnemende boeren die zij aansturen. Een poosje geleden ontving ik een appje van Brenda, onze leider in het noorden. Ze was even daarvoor bij een nieuwe groep van 49 boeren langsgegaan om te horen hoe het ging met de productie van natuurlijke compost en het planten van maïszaden volgens de FFF-methode. Op de terugweg kreeg ze pech met haar 25 jaar oude auto. Ik adviseerde haar om een monteur te bellen of een taxi te regelen. Gelukkig appte ze rond middernacht dat ze veilig was thuisgekomen. Dat was een enorme opluchting voor me, want Malawi kan een gevaarlijk land zijn. Zo werd Brenda’s 22-jarige zoon Andrew twee jaar geleden midden in de nacht opzettelijk doodgereden en een paar jaar daarvoor werd haar broer doodgestoken.

Landbouwonderwijs

Om onze mensen zo veilig mogelijk te laten werken en om misstanden rond het project te voorkomen is het niet alleen nodig om goed toezicht te voeren, maar ook om regelmatig contact met de medewerkers ter plaatse te hebben. En natuurlijk is voor dat alles geld nodig. Geld dat wordt ingezet voor de aankoop van zaden, voor het geven van landbouwonderwijs, voor het aantrekken van bestuurders en accountants en –misschien– voor een bijdrage aan een degelijke auto voor Brenda.

Door te bidden en te doneren kunt u ons en onze boeren helpen; het kan ook door in onze showroom in Wezep kantoor- of woonmeubels aan te schaffen. Zo kan de aankoop van een hoekbank 200.000 bordjes pap voor mensen in Malawi opleveren. Maak een bezoekafspraak via of bel 06-51359392. Of kom –zonder afspraak– naar onze open dag op 14 december. Op die dag treft u overigens ook een brochure met meer informatie over FFF bij het RD aan. Blijf het project alstublieft steunen door te bidden en te geven!