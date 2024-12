Huishoudelijke hulp met hart en handen

De Zorgbode bestaat pas drie jaar, maar voorziet duidelijk in een behoefte. “Veel meer dan een helpende hand in de huishouding hebben ouderen vaak niet nodig om zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. In drie jaar tijd hebben we daarmee al veel cliënten mogen ondersteunen”, blikt Marjolein terug.

Hoewel vooral ouderen een beroep doen op de hulp van De Zorgbode, springt Marjolein met haar team ook bij in andere situaties. „Als het psychisch even niet zo goed gaat of wanneer je zaken door omstandigheden niet meer overziet, kun je als een berg tegen het huishouden opzien. Ook in zulke omstandigheden zijn wij er om mensen te helpen.”

Naast huishoudelijke hulp biedt De Zorgbode een luisterend oor, legt Marjolein uit. „We zijn allereerst een hulp in de huishouding, maar het sociale aspect is ook heel belangrijk. Ons motto ”Met hart en handen” verwoordt dat prachtig: we steken onze handen uit de mouwen en zetten ook ons hart open.”

De Zorgbode koppelt iedere cliënt heel bewust aan een vaste medewerker. „Warmte, betrokkenheid en persoonlijk contact zijn voor ons zeer belangrijk. Een vaste medewerker is fijn voor onze cliënten, maar ook voor onze zorgmedewerkers. Het zorgt ervoor dat mensen zich minder eenzaam voelen”, vertelt Marjolein.

„Een vaste zorgmedewerker kan verontrustende ontwikkelingen bovendien sneller signaleren. Cliënten kunnen bijvoorbeeld vereenzamen, lichamelijk achteruitgaan of meer moeite hebben om zichzelf te verzorgen. In zulke situaties trekken we bij familie en zorgmedewerkers aan de bel, zodat zij actie kunnen ondernemen.”

Na drie jaar is het nu tijd voor de volgende stap. Marjolein: „We hebben samen al iets moois neergezet en gaan nu aan de slag om onze planning en de kwaliteit van onze zorg nog verder te professionaliseren. Ik ben ervan overtuigd dat we met ons fijne team nog veel meer mensen kunnen helpen!”

De Zorgbode

Gelkenes 44, Groot-Ammers

0184-636617

info@dezorgbode.nl