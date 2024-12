Een levende kip als dankbaar cadeau

Duizenden boeren in Malawi zijn actief, enthousiast en goed georganiseerd bezig met het telen van maïs volgens de (Bijbelse) principes van Food For LiFe. We hebben met grote ogen van verbazing naar de inzet en het resultaat gekeken. Slechts soms waren we verdrietig, bijvoorbeeld als we zagen welke gevolgen het niet nakomen van richtlijnen en het vasthouden aan traditionele landbouwmethodes heeft.

Als blijk van waardering gaven veel deelnemers ons bij het afscheid een geschenk: meestal een levende kip. Als we vertelden dat we het beest niet konden meenemen in het vliegtuig, lachten ze, maar het cadeau terugnemen deden ze niet, want een gift weigeren is not done in Malawi. En dus ging de kip mee in de auto.

De zaaizaden en meststoffen die we onze deelnemers eind vorig jaar gratis verstrekten, zijn ingezet. Er wordt nu druk geoogst. Tot onze blijdschap zijn er steeds meer boeren die ons systeem bij anderen afkijken en het dan zelf, op eigen kracht, proberen. Ze verzamelen zich rond een lokale leider en kopen samen zaaizaden en meststoffen in. Buiten ons om. Dat is prima en helemaal in lijn met het doel van ons project: mensen zelf aan het werk zetten. Velen weten in eerste instantie alleen niet hoe. Daarom leren we hun een methode die bestand is tegen klimaatverandering en die een zeven keer grotere oogst oplevert dan traditionele manieren.

De overstap op een nieuw systeem is voor velen niet makkelijk. Wanneer je je in Malawi niet houdt aan de tradities word je vaak met de nek aangekeken of zelfs uitgestoten. We moeten dus tegen weerstand, traditie en vooroordelen opboksen. Overstappen is gelukkig iets makkelijker geworden nu het project zo enorm is gegroeid. De omgeving ziet dat onze boeren wél een goede oogst en wél geld voor onderwijs, kleding en medische zorg hebben.

„Deelnemers aan Food For LiFe hebben wél een goede oogst en wél geld voor onderwijs, kleding en medische zorg”

Gelijkenis van de zaaier

Onze wijkouderling las pas de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13. Over graankorrels die twintig-, dertig- of zelfs honderdvoudig vrucht geven. De Heere zorgt ervoor dat een Food For LiFe-korrel tot wel 850-voudig vrucht geeft. Een wonder, dat we onder Gods zegen en met uw giften en gebeden graag verder willen verspreiden. Wilt u blijven geven en bidden en niet verslappen? De vreugde en verlichting die al die giften en gebeden veroorzaken is enorm! Wat een dankbaarheid en genade is er in dit ongelooflijk arme land vanwege dit wonderbaarlijk gezegende project.