DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu verlaat na de verkiezingen in november de Tweede Kamer. Hij schrijft in een verklaring dat het nu is aan een „nieuwe generatie ervaren fantastische volksvertegenwoordigers om het vaandel over te nemen”. Kuzu is voor de aankomende verkiezingen nog campagneleider, en daarna zal hij DENK „van raad en daad blijven voorzien op de achtergrond”.