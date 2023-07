De zoektocht naar een verdwenen peuter houdt de gemoederen in Frankrijk bezig. De 2-jarige Emile verdween afgelopen weekend in het gehucht Haut-Vernet. De zoekactie naar de jongen ging dinsdag de derde dag in en wordt in Frankrijk op de voet gevolgd. Er hebben zich honderden vrijwilligers gemeld om te helpen met zoeken.