Toyota schudt met C-HR saaiheid van zich af

Een Toyota blinkt doorgaans niet uit waar het gaat om een spannend of verrassend ontwerp. Met de nieuwe C-HR gooit het merk het over een volledig andere boeg.

Een jaar geleden onthulde Toyota de C-HR op de jaarlijkse autotentoonstelling in Genève. Het model met alle trekjes van een conceptstudie bleek daadwerkelijk klaar voor serieproductie. Dat is vooral bijzonder omdat Toyota doorgaans bij de ontwikkeling van zijn modellen kiest voor veilige, een tikkeltje saaie ontwerpen. Nu zijn de meeste consumenten daar zeer tevreden mee. Maar een deel van de automobilisten wil met zijn of haar auto graag wat speciaals uitstralen. Vandaar dat Toyota de stoute schoenen aantrok en met deze strak gelijnde C-HR op de proppen kwam.

Toyota heeft geprobeerd alle wensen van de consument in de middenklasse in één model te groeperen. Qua carrosseriehoogte en bijpassende hoge zitpositie schaart de C-HR zich onder de cross-overs. Kopers willen qua vormgeving graag een coupéachtige daklijn. Dit straalt sportiviteit uit. Het rijgedrag moet comfortabel zijn met trekjes van een snelle GTi. Normaal gesproken levert het samengaan van al deze eigenschappen een gedrocht op omdat ze met elkaar in tegenspraak zijn. Wonderwel is Toyota erin geslaagd om van deze mix een uitstekend rijdende en ogende auto te maken.

Qua onderstel staat de C-HR op dezelfde basis als de nieuwe Prius. Dat betekent een moderne, stijve structuur. Die biedt vanaf de ontwikkeling plaats aan een hybride aandrijflijn. Dat heeft als gunstig effect dat de extra batterij een niet te grote aanspraak doet op het bagagevolume. Dat sluit met een inhoud van 377 liter keurig aan bij de verwachtingen van een middenklasser.

Toyota monteert onder deze Premium- topversie 18 inch wielen. De keuze voor niet te lage banden komt het rijcomfort ten goede. Ook krijgen de wielen genoeg bewegingsvrijheid, zodat oneffenheden en drempels comfortabel worden opgevangen. Tegelijkertijd bewijst de C-HR zich voldoende dynamisch als een bochtig traject met een wat hogere snelheid wordt gereden. Relatief hoge auto’s gaan dan in de regel overhellen. Wonder boven wonder doet deze Toyota dat niet. Juist daardoor beantwoordt het model aan zeer uiteenlopende wensen en eisen.

De hybride aandrijflijn uit de C-HR mag bekend worden verondersteld. Volgens verwachting neemt Toyota hier de bekende elementen uit de Prius. Dat betekent dat er onder de motorkap een 1,8 liter benzinemotor ligt die een vermogen van 95 pk levert. Deze benzinemotor krijgt ondersteuning van een elektromotor die goed is voor 72 pk.

De beide motoren drijven de voorwielen aan door tussenkomst van een elektrische overbrenging. Die kan qua karakter het best worden vergeleken met een CVT (continu variabele transmissie). Dat geeft traditioneel onrust op het moment dat er maximale prestaties worden gevraagd. Het motortoerental loopt dan snel op naar maximaal, met de bijbehorende toename van het geluid. Pas als het gaspedaal minder ver wordt ingetrapt, keert de rust weer.

De acceleratie naar 100 km/u in 11 seconden verloopt overigens vlot. Het brandstofverbruik komt in de praktijk uit op tegen de 1 op 17. Dat mag beslist gunstig worden genoemd. Zeker gezien de hoge carrosserie en het gewicht van 1395 kilogram.

Bij een spannend exterieur hoort ook een interieur dat met fantasie tot stand kwam. Toyota durft met kleur en materialen te spelen. In dit geval draagt de Premium een mix van zwart en bruin op het meubilair, dashboard en portierpanelen. De ontwerpers laten diamantvormen op meerdere plekken terugkomen. Deze sieren niet alleen de portierpanelen, maar ook het plafond. De geboden binnenruimte voldoet bovengemiddeld. Zo krijgen ook achterpassagiers genoeg plaats voor benen en hoofd. Jammer dat op de bank een middenarmsteun ontbreekt.

De Toyota C-HR blinkt niet alleen uit in vormgeving, rijgedrag en binnenruimte. Toyota rust het nieuwe model namelijk vanaf de instapversie uit met tal van elektronische veiligheidsvoorzieningen. Zo ‘ziet’ de auto objecten die te snel dichtbij komen. Daarop volgt een waarschuwing en eventueel een remingreep. De auto detecteert ook voetgangers, leest verkeersborden en houdt een vaste afstand tot de voorganger.

Toyota start de C-HR bij 25.250 euro voor de 1.2 Turbo Comfort. De 1.8 Hybrid begint vanaf 30.260 euro (Dynamic). Deze Premium is de op een na duurste: 35.260 euro.

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Premium

Topsnelheid 170 km/u

Acceleratie 11,0 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld 1 liter op 16,8 kilometer

CO2-uitstoot 87 g/km

Aanhanggewicht (geremd) 725 kg

+

Vormgeving. De C-HR ziet er verrassend uit met strakke lijnen, een coupévormig dak en bijzondere details zoals de portiergrepen.

Rijgedrag. Een hoge auto met het rijgedrag van een normale hatchback, die combinatie zet Toyota op een verrassende wijze neer.

-

Klok. In de wat drukke en grillige belijning van het dashboard valt het digitale klokje niet op.

Achterbank. Helaas: de middenarmsteun ontbreekt.