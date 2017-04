New York heeft nu zijn eigen Madurodam

New York heeft sinds deze week een nieuwe attractie: een miniatuurwereld met objecten en gebouwen uit 50 landen. Het is de grootste miniatuurwereld van de Verenigde Staten. Gerekend wordt op een miljoen bezoekers per jaar.

De attractie, met de naam Gulliver’s Gate, bevindt zich vlakbij het drukke Times Square. In een ruimte van 4500 vierkante meter zijn 300 miniatuurscenes opgebouwd, met daarin talloze bekende gebouwen. Onder meer de Big Ben, het Colosseum, de Chinese Muur en de Taj Mahal kregen een plek. Alle scenes zijn gemaakt op een schaal van 1:87.

