Hyundai i30: voor wie gewoon al gek genoeg is

Met de i30 is Hyundai al jaren vertegenwoordigd in de middenklasse. De nieuwe oplage betekent vooral onderhuids de nodige verbeteringen, terwijl het merk qua vormgeving aansluit op de grote gemene deler.

Lange tijd maakte Hyundai kwalitatief grote stappen als er een nieuw model werd gelanceerd. Het merk had een grote achterstand ten opzichte van Japanse en Europese producten in te lopen. Maar van een verschil is nu geen sprake meer. Dat straalt de nieuwe i30 ook uit. Het gaat hier om de derde verschijningsvorm van de middenklasse hatchback. Het model is sinds de lancering in 2007 specifiek afgestemd op de Europese koper. Niet vreemd dat er dan ook Europese ontwerptrekjes in te vinden zijn. Bij de nieuwste versie blijkt duidelijk dat er met een scheef oog naar de Peugeot 308 is gekeken.

Derde zijruitje

De grille is opmerkelijk laag geplaatst, hij raakt nog net niet het asfalt. De koplampen en de belijning van de motorkap versterken dit ‘lage’ effect. De ontwerpers baseren het nieuwe model op de bestaande wielbasis, terwijl de carrosserie iets langer, breder en lager werd. Het profiel kenmerkt zich onder meer door een derde zijruitje achter de portieren. De schouderlijn boven de portiergrepen loopt door tot de achterlichten van fors formaat. Al bij al een goed verzorgd geheel. Tegelijk oogt de nieuwe i30 niet spannend of verrassend. Omdat de meeste klanten daar ook helemaal niet naar op zoek zijn, raakt het model bij velen de juiste snaar.

Vanwege het iets toegenomen formaat en een geoptimaliseerde opstelling van het meubilair biedt de i30 fractioneel meer binnenruimte. Alles en iedereen krijgt er een beetje bij. Niet alleen de passagiers, maar ook de bagage. Daarvoor heeft de auto minimaal 395 liter beschikbaar. Been- en hoofdruimte zijn op alle zitplaatsen voldoende voorhanden. Voorin staan prima stoelen die met name aan de zijkanten goed ondersteunen. Op lange ritten zorgt het meubilair voor blijvend comfort. Hyundai kiest ervoor om het interieur ongeacht de gekozen uitrustingsvariant in zwart met grijs uit te voeren. Kleur valt er niet in te bekennen. Dat maakt alles een beetje saai.

Ergonomisch zit de auto goed in elkaar. Alle bedieningsorganen zitten op logische plekken. Toch vergt het stuur enige bestudering. Er zitten de nodige knoppen op de spaken. De cruisecontrol, telefoon en beperkte audiofuncties zitten direct onder handbereik.

In de vorige i30 schotelde Hyundai louter de 1,6 liter direct ingespoten benzinemotor voor. Een inmiddels relatief traditionele krachtbron met 135 pk en een koppel van 164 Nm. Deze techniek gooit Hyundai overboord. In het vooronder van de nieuwe i30 huist een moderne 1 liter 3 cilinder. Met turbo komt deze aan een vermogen van 120 pk. Dat is minder dan van zijn voorganger. Maar wordt er gekeken naar het koppel, dan gaat de nieuweling daar overheen. De waarde van 171 Nm wordt bovendien bij een prettig laag toerental van 1500 bereikt.

Europees niveau

De krachtbron komt meteen na wegrijden vlot over en zet keurige prestaties neer. De auto accelereert in 11,3 seconden naar de 100 km/u. Het inzetten van compacte turbomotoren dient in theorie het brandstofverbruik. In de praktijk wil dat nogal eens flink tegenvallen. Zo niet bij de nieuwe Hyundai i30. Die gedraagt zich keurig, met een gemiddelde dorst van 1 liter benzine op 16,3 kilometer. Op dat vlak is de missie geslaagd. De standaard zesversnellingsbak draagt bij aan dit gunstige verbruikcijfer.

Na de enorme inhaalslag die het Koreaanse Hyundai de afgelopen twintig jaar maakte, bleef er lange tijd nog een achterstand waar het gaat om de afstemming van het onderstel. Heel slim heeft het concern deze knowhow ingekocht. Het zijn inmiddels Duitse ingenieurs die zich bij het merk met de wielophanging en het daaraan gekoppeld rijgedrag bezighouden. Dat blijkt direct tijdens de eerste kilometers met de i30. Qua besturing en veergedrag zet het merk een definitieve stap naar het Europese niveau. De Hyundai i30 kan op ieder terrein de vergelijking aan.

De prettige 1 liter turbomotor staat in het vooronder te trappelen vanaf het instapmodel dat 20.495 euro kost. Voor 25.495 euro levert het merk de complete First Edition met uitgebreide multimediavoorziening. De nieuwe 1,4 liter turbomotor (140 pk) is vanaf 26.495 euro beschikbaar in de Comfortuitrusting. Omdat Hyundai de i30 nog meer dan voorheen een zakelijke toekomst wil geven, blijft de bestaande 1.6 CRDI diesel beschikbaar vanaf 23.495 euro.

automedia.nl

Hyundai i30 1.0 T-GDI First Edition

Topsnelheid 187 km/u

Acceleratie

11,3 sec. 0-100 km/h

Praktijkverbruik gemiddeld

1 liter op 16,3 kilometer

CO2-uitstoot

108 g/km

Aanhanggewicht (geremd)

1200 kg

+

Onderstel. De afstemming van de wielophanging en de besturing zijn naar Europees niveau getild.

Motor. De 1 liter turbomotor komt levendig over, presteert goed en blijkt verrassend zuinig.

-

Vormgeving. Hyundai modelleert de i30 naar Europees voorbeeld, maar verrast op geen enkel detail.

Interieurinrichting. Automobilisten hebben de keus uit een zwart of een donkergrijs interieur, en dat is het.