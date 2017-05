De auto-biografie van Daan Meijerink:

Veertien verschillende auto’s reed Daan Meijerink voordat hij zich z’n eerste Mercedes kon permitteren.

De geschiedenis bewees het al: wie achter een ster aan reist, behoort tot de wijzen op aarde. En wie wil daar nu niet graag bij horen? Daan Meijerink (55) uit Moordrecht wel. Zijn eerste Mercedes-Benz C180 had dus ook een ster op de motorkap. Maar bij de tweede had de Duitse autobouwer zijn fameuze ster in de grille laten zakken. En dus liet Daan er één extra bovenop zetten. „Ik wil nooit meer zonder. Van die ster voor m’n ruit geniet ik nog iedere rit.”

Hij is dan ook helemaal verkocht: Mercedes wordt zijn „laatste merk.” „Maar het duurde wel veertien auto’s tot ik daar aanbelandde. Mijn eerste auto heb ik bijvoorbeeld na een paar dagen alweer verkocht: een Volkswagen Polo, die volgens de verkoper niets mankeerde. Bij het eerste ritje in de regen bleek het echter een water-Polo: zo lek als een zeef.

De volgende werd dus onze eerste echte auto: een Opel Kadett City coupé uit 1976 – de auto die ik nooit meer vergeet. Bij aankoop was hij al dik tien jaar oud, maar zelfs bij 20 graden vorst liet hij je niet staan. De automaat was eigenlijk niet stoer voor iemand van 22, maar stiekem reed dat wel lekker. De startmotor moest je soms helpen met een hamerklap.

Na die City volgde een Opel Kadett D caravan. Ondertussen kreeg ik van de grossier voor wie ik werkte een blauwe Opel Kadett E, een hatchback met vier deuren. Vervolgens een Mazda 323 estate en een Opel Astra.”

Folder

„Bij de firma Schuitema was de leaselijst gelukkig iets fraaier: na een tijdelijke Peugeot 307 kreeg ik een Opel Vectra, met van die mooie spiegels. Daarna volgde de probleemloze Renault Laguna, van de eerste generatie. Omdat mijn vrouw Marianne en ik inmiddels vier kinderen hadden, volgden er gezinsauto’s. Een Opel Zafira, en een prachtige Opel Vectra station. De laatste had ik uit de folder gekocht, zonder proefrit. Omdat hij te vroeg uit de fabriek kwam, moest hij van Opel nog acht weken in de showroom staan. De dealer was daar wel blij mee, want de beige bekleding erin was toen vrij zeldzaam.

Hij werd opgevolgd voor een mooie rode Saab 9-3. Maar wegens aanrijdingen werd die regelmatig vervangen door een Chevrolet Epica, een 6-cylinder automaat: gruwelijk lelijk, maar hij reed prima.

Daarna kwam mijn eerste Mercedes, een C-klasse 180 diesel. Met pijn en moeite kreeg ik de aanschaf er bij mijn werkgever door. Hij beviel echter zo goed dat, toen ik van baan wisselde, ik weer hetzelfde type kon bedingen: dit keer een avantgarde-uitvoering op benzine, met automaat en een mooi schuifdak.”

Neutrale auto

„Toen ik drie jaar geleden echter als eigen ondernemer aan de slag ging, moest ik hem inleveren. Ik besloot een neutrale auto te kopen: een Volvo V70. Een prima wagen met sterke D3-motor die de caravan prima trok. Toch heb ik hem na een jaar weer opgeruimd – de liefde voor Mercedes was simpelweg te groot. Ik stuitte op een prachtige zilvergrijze AMG E-klasse automaat Kombi. Met heel veel plezier rijd ik die iedere dag naar de Jumbo in Molenaarsgraaf, die we vorig jaar overnamen. Maar ook een caravanrit naar Zuid-Frankrijk doet hij prima: je stapt onvermoeid uit.

Het laat zien dat ik geen rationele autokoper ben. Als je voor budget gaat, dan kun je beter een Ford Mondeo nemen, want die is ook groot. Maar op de zakelijke markt kom je met een Mercedes gewoon beter voor de dag. Daar wordt toch altijd wel een beetje gekeken naar wat je rijdt. En ik merk: als mensen zien dat je er hard voor werkt, dan wordt het je ook gegund.”

serie Autobiografie

Auto’s zeggen iets over hun bestuurders: in de lak weerspiegelt zich het karakter van de eigenaar.

Vandaag deel 14: de auto-biografie van Daan Meijerink (55) uit Moordrecht.

Op een rij

De auto-biografie van Daan Meijerink:

- VW Polo

- Opel: Kadett C (City), D en E, Ascona, Astra, Vectra en Zafira

- Mazda 626 en 323 station

- Renault Laguna

- Saab 9-3

- Volvo V70

- Mercedes-Benz C180 (2X, S204) en E220 (S212)

Tweede auto’s:

- Ford Fiesta

- Nissan Micra

- Suzuki Alto

- Renault Twingo

- Opel Agila (2x)

- Opel Tigra cabrio

- Nissan Kubistar (bestelauto)