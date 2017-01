Laatste dienst gereformeerde kerk Kommerzijl

In de gereformeerde kerk in het Groningse Kommerzijl wordt zondagochtend om tien uur de laatste kerkdienst gehouden. De gemeente is te klein geworden en sluit zich aan bij de protestantse gemeente in het nabijgelegen Grijpskerk.

De fusie valt vrijwel samen met die van gereformeerd Niezijl met Grijpskerk e.o. Die gemeente hield afgelopen zondag haar laatste dienst. De reden om samen te gaan is echter dezelfde: onvoldoende leden en daarmee onvoldoende financiën om zelfstandig verder te kunnen.

„Gemiddeld namen rond de twintig mensen deel aan de zondagse diensten”, vertelt Jaap Ellens, die jarenlang scriba was van de gemeente. Het gebouw is inmiddels verkocht, weet Ellens ook, inclusief de inventaris, waaronder het orgel. „Wat kleine spullen nemen we mee. Maar meer als aandenken dan om in te brengen in de protestantse gemeente Grijpskerk e.o. Daar zijn ze niet nodig.”

Pijnlijk

De voorganger van dienst, ds. Atze Landman uit Grijpskerk, zal zondag vooral stilstaan bij de pijn van het verlies. „Het is niet niks wanneer het centrum van de gemeenschap uit het dorp verdwijnt”, vertelt hij. Een koor zal het muzikale deel van de liturgie ondersteunen en de liturgische attributen zullen symbolisch de kerk uitgedragen worden. De gemeente Zuidhorn meldt dat burgemeester Swart en wethouder Stol aanwezig zullen zijn.

Hendrik de Cock

Het bedehuis van gereformeerd Kommerzijl stamt uit 1913. Het kon gebouwd worden nadat de gereformeerde kerk te Kommerzijl in 1912 geïnstitueerd was. Het was de tweede keer dat daar een gereformeerde kerk ontstond, want al in 1836 werd er door Hendrik de Cock, de eerste afgescheiden predikant in Nederland, een christelijke afgescheidene gemeente geïnstitueerd te Kommerzijl. In 1845 ging deze gemeente echter teniet door onderlinge onenigheid, meldt de site gereformeerdekerken.info. De gemeenteleden verspreidden zich toen over de afgescheiden gemeenten in de omgeving.

Uit ledenoverzichten blijkt echter dat in die gemeenten steeds veel gereformeerden in Kommerzijl woonden, wat in 1912 leidde tot een eigen kerk die al snel een eigen gebouw neerzette.

Vanwege de Vrijmaking verlieten in augustus 1945 ongeveer 110 leden de gereformeerde kerk van Kommerzijl.

