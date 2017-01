Laatste dienst gereformeerde kerk Niezijl

In de gereformeerde kerk in het Groningse Niezijl vond zondagmiddag de laatste kerkdienst plaats. Met zo’n honderdtwintig leden was de gemeente te klein geworden en fuseert ze met de protestantse gemeente Grijpskerk en omstreken. Vanwege de financiën ontbrak een eigen predikant of kerkelijk werker al langer.

„Het was een waardevol samenzijn”, vertelde oud-voorzitter van de kerkenraad Eelke Wiersma. Er kwamen rond de tweehonderd mensen naar de dienst, onder wie een paar van de vroegere predikanten. Voorganger was ds. Freerk Hovinga uit het naburige Grijpskerk, muzikale medewerking werd verleend door gospelkoor Sjammasj uit Leeuwarden.

Van het gebouw en de kerkelijke inventaris werd afscheid genomen door het uitspreken van een kort gebed bij achtereenvolgens de paaskaars, de doopvont, de lezenaar, de plek waar ambtsdragers bevestigd werden en huwelijken ingezegend, en de avondmaalstafel. Na de dienst was er koffie, een drankje en een hapje in het dorpshuis. Het werd een ware reünie, aldus Wiersma.

Na de Vrijmaking in 1944 maakte de gereformeerde gemeenschap, die haar gebouw verloor aan de vrijgemaakten, enige jaren gebruik van tijdelijke voorzieningen, onder andere de school. In 1951 werd het gebouw aan de Hoofdstraat gebouwd.

Na vijfenzestig jaar is de kerk nu inclusief alle inventaris verkocht aan een adviesbureau voor zorginstellingen, voor een bedrag van 150.000 euro. Zolang het bedrijf het pand nog niet volledig in gebruik genomen heeft, kan de gemeente er in overleg nog gebruik van maken voor bijzondere gelegenheden.

In 2009 hield de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Niezijl al op te bestaan. Zij ging samen met de gkv in Grijpskerk.

