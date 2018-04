VVD-wethouder Sliedrecht stapt op

SLIEDRECHT. De Sliedrechtse wethouder Len van Rekom (VVD) heeft vrijdag met onmiddellijke ingang zijn ontslag ingediend. Dat maakte de gemeente Sliedrecht bekend.

Van Rekom kwam tot dit besluit na de raadsvergadering van dinsdag 10 april. Daarin presenteerde informateur Roel Augusteijn (CDA, eerder waarnemend burgemeester van Hardinxveld-Giessendam) zijn bevindingen over de vorming van een nieuw college. In het rapport werden specifieke opmerkingen gemaakt over de bestuursstijl van Van Rekom.

Voor de wethouder was dit de druppel die de emmer deed overlopen: “In de afgelopen jaren ben ik, al dan niet via de lokale en sociale media, beticht van allerlei zaken die suggestief en pertinent onjuist zijn. Ik kan en wil niet opereren in een omgeving waarin de hardste schreeuwers hun gelijk willen halen, waarin bewust onjuistheden de wereld in worden geholpen en waarin op de persoon spelen gewoon wordt gevonden. Ik ben niet alleen bestuurder, maar ook mens. Ik ben niet alleen bestuurder, maar ook echtgenoot en vader.”

Van Rekom laat weten op geen enkele manier de coalitievorming voor zijn partij in de weg te willen staan en heeft daarom besloten zijn ontslag in te dienen. Van Rekom: “Ik besluit met de oprechte mededeling dat ik de afgelopen jaren mijn ziel en zaligheid heb gelegd in het beter maken van mijn dorp. Dank voor de samenwerking en: maak ons dorp mooier.”

Van Rekom bedankt ook de ambtelijke organisatie voor de samenwerking en ondersteuning in de afgelopen periode.

Volgens het persbericht herkent het college zich in het beeld dat Van Rekom schetst over het politieke klimaat. Het college betreurt de keus van de wethouder, maar heeft er wel begrip voor. Burgemeester Van Hemmen: “Dit is een dramatisch einde voor een bevlogen wethouder. We verliezen met Van Rekom een fijne collega en een bestuurder die zich de afgelopen jaren met veel energie heeft ingezet voor ons dorp Sliedrecht.”

De taken van Van Rekom worden de komende periode waargenomen door de andere collegeleden.

Van Rekom had onder meer spraakmakende dossiers als de Kerkbuurt en het project rond het rouwcentrum aan de Valkweg in zijn portefeuille. Beide dossiers zorg(d)en voor de nodige ophef onder betrokkenen.

In de Sliedrechtse raad is de fractie van SGP-ChristenUnie het grootst met zeven zetels, gevolgd door Pro Sliedrecht met vijf zetels en het CDA met drie zetels. De VVD – de partij van Van Rekom – legde tijdens de laatste raadsverkiezingen beslag op twee zetels.