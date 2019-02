Zweeds klimaatboegbeeld spreekt politici toe

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft donderdag in Brussel een toespraak gehouden voor EU-politici, onder wie Europees Commissievoorzitter Juncker. De 16-jarige scholiere riep hen op de waarschuwingen van klimaatwetenschappers niet in de wind te slaan en meer te doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Thunberg loopt later op de dag mee in de zevende mars in België van ‘spijbelscholieren’ voor het klimaat. Er komen ook leerlingen uit andere landen, waaronder Nederland. Vorige week telde de politie 11.000 deelnemers.

„Tienduizenden jongeren in België spijbelen voor het klimaat, wereldwijd doen honderdduizenden jongeren hetzelfde”, sprak Thunberg bij het Europees Economisch en Sociaal Comité. „Er is onvoldoende tijd om te wachten tot we volwassen zijn.” Ook de drijvende kracht in België, Anna de Wever (17), riep de politici op zo snel mogelijk met een beter klimaatactieplan te komen.

Juncker prees de jongeren die zich in de straten van Europa hardmaken voor klimaatactie. Hij tekende aan dat het klimaat ook een opgave is voor oudere mensen. „We vechten voor de toekomst van iedereen,” aldus Thunberg, die aankondigde pas te stoppen als er doelen worden bereikt.