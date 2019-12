Zuidelijke witte neushoorn geboren in België

In de Belgische dierentuin Pairi Daiza is vorige week een zuidelijke witte neushoorn geboren. Moeder Madiba en het nog naamloze kalfje verkeren in „uitstekende gezondheid”, heeft het dierenpark in Wallonië bekendgemaakt.

Pairi Daiza doet mee aan een Europees fokprogramma. Madiba werd in 2012 vanuit een Zuid-Afrikaans park naar België gehaald. Het dierenpark heeft nog drie andere zuidelijke witte neushoorns, een ondersoort van de witte neushoorn. Nog voor het einde van het jaar verwacht Pairi Daiza de geboorte van een tweede jong want ook neushoorn Ellie is hoogzwanger. Vanwege grootschalige stroperij was het voortbestaan van de ondersoort vorige eeuw in groot gevaar.

Van de noordelijke witte neushoorn zijn nog maar twee exemplaren op aarde in leven. Het laatste mannelijke exemplaar is vorig jaar gestorven. Een internationale groep wetenschappers probeert via een buitenbaarmoederlijke zwangerschap met het ingevroren sperma van vier overleden mannetjes nageslacht van deze dieren te krijgen.