Zr. Ms. Snellius terug na vier maanden Cariben

Het onderzoeksvaartuig Zr. Ms. Snellius keert vrijdagochtend terug in de thuishaven Den Helder. Het marineschip was de afgelopen vier maanden in het Caribische gebied. Het heeft daar ook meegeholpen bij de hulp aan de Bahama’s toen de eilandengroep in september zwaar werd getroffen door orkaan Dorian.

In de Cariben heeft het schip met 25 bemanningsleden zeekaarten gecontroleerd en bijgewerkt. Verder werd de zeebodem rond de Caribische eilanden opnieuw in beeld gebracht. In 2006 was het marineschip voor het laatst in de Cariben.

Het schip heeft samen met Zr. Ms. Johan de Witt hulp verleend op de Bahama’s. Met zijn geavanceerde sonarapparatuur verkende de Snellius de routes naar de havens zodat het voor schepen weer mogelijk werd om hulpgoederen af te leveren.

De Snellius krijgt nu een grote opknapbeurt. Die moet in 2021 zijn afgerond.