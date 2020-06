Zorgwerker krijgt coronabonus van netto 1000 euro

Alle zorgmedewerkers die de gevolgen van het coronavirus „direct of indirect” hebben ondervonden, krijgen als dank voor hun inzet een eenmalige bonus uitgekeerd van 1000 euro netto.

Dat maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) donderdag bekend.

De bonus is een initiatief van het Kamerlid Van Kooten-Arissen van de Groep Krol/van Kooten-Arissen. Een motie die zij daarover in maart in stemming bracht, werd Kamerbreed ondersteund.

Werkgevers kunnen de bonus, die buiten de toeslagen valt, vanaf 1 oktober aanvragen. Een „plausibiliteitscheck” volstaat om te bepalen wie er in aanmerking komt, namelijk elke zorgwerker die iets te maken heeft gehad met het bestrijden van de pandemie.

De definitie van zorgwerker is breed: ook het schoonmaakwerk en het vervoer naar de dagbesteding valt eronder. Alleen artsen blijven buiten de regeling. De Jonge: „We hebben even niet op de hoogste inkomens gefocust, maar gewoon op de verpleegkundigen en de verzorgenden en de helpenden.”