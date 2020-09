Zorgpremie per maand 5 euro hoger in 2021

De zorgpremie stijgt volgend jaar met iets meer dan 60 euro op jaarbasis, zo’n 5 euro per maand. Daar gaat het kabinet vanuit, bevestigen ingewijden na berichtgeving van het AD.

Door de coronacrisis werd gevreesd voor een veel hogere premiestijging dan voorgaande jaren, maar die vrees lijkt vooralsnog ongegrond. De afgelopen jaren steeg de premie telkens gemiddeld met zo’n 50 of 60 euro per jaar. Het zijn de zorgverzekeraars die de zorgpremie vaststellen. De verwachting van het kabinet is niet altijd gelijk aan de uiteindelijke premie, die aan het einde van het jaar wordt vastgesteld.

De verwachte premie voor volgend jaar wordt op Prinsjesdag officieel bekendgemaakt.

Gezondheidseconoom Wim Groot voorspelde in mei in het blad Zorgvisie dat de premie volgend jaar met wel 150 euro zal stijgen, vanwege de kosten van de coronacrisis. Toenmalig tijdelijk coronaminister Martin van Rijn zei daarop dat dat op papier zou kunnen kloppen, maar in de praktijk anders zou lopen.

De insteek bij het opvangen van de coronakosten is het „maximaal dempen van de premie”, zei Van Rijn destijds. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland noemde voorspellingen over een extra grote premiestijging „voorbarig”.