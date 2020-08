Zorgministers aan Kamer: Geen ruimte voor hogere zorgsalarissen

Vanwege de economische krimp ziet het kabinet op dit moment geen ruimte voor een structurele loonsverhoging voor alle medewerkers in de zorg. Dat schrijven zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark en staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.

De zorgbewindslieden willen wel inzetten op loopbaanontwikkeling, het verminderen van de regeldruk en meer autonomie voor zorgpersoneel. Eerder werd al bekend dat veel zorgmedewerkers een netto bonus van 1000 euro krijgen, voor de extra inspanning die zij moesten leveren tijdens de coronacrisis.

Van Ark en premier Rutte gaven vrijdag al aan dat er door de recessie „keuzes in schaarste” gemaakt moeten worden en dat ook afgewogen moet worden hoe de zorgsalarissen stijgen ten opzichte van andere sectoren. Wel zei Rutte dat als de Kamer toch een verhoging wil, het kabinet zich hiertoe „te verhouden” heeft. Volgens het kabinet zijn de zorgsalarissen de afgelopen jaren net zo hard gestegen als die in het bedrijfsleven. Daardoor stegen sommige salarissen meer dan 5 procent, zei Rutte vrijdag tijdens zijn persconferentie.

Woensdag wordt gestemd over een motie van PVV-leider Geert Wilders, die oproept tot een salarisverhoging in de zorg. Vorige week woensdag kon hier niet hoofdelijk over gestemd worden, omdat er te weinig Kamerleden aanwezig waren in het Tweede Kamergebouw. De oppositie verweet Kamerleden van de coalitie te zijn „weggerend” uit de Kamer, om zo het benodigde aantal leden te frustreren.