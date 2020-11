Zorgen over voorbereiding en invoering Omgevingswet

De voorbereiding van de omvangrijke Omgevingswet verloopt niet goed. Er zijn problemen met het nieuwe digitale systeem dat eraan ten grondslag ligt en ook de gemeenten moeten nog veel werk verzetten voordat ze de nieuwe werkwijze kunnen invoeren. Dat concludeert het bureau ICT-toetsing (BIT) in een advies aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Ondanks de zorgen houdt het BIT vast aan de beoogde inwerkingtreding in 1 januari 2022 van de wet, die het omgevingsrecht moet vereenvoudigen. Ollongren heeft daar ook vertrouwen in. Ze neemt de aanbevelingen over, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

In de nieuwe Omgevingswet worden tientallen wetten en honderden regels over de inrichting van het landschap, gebundeld. Alle lagere overheden gaan dan op dezelfde manier werken met onder meer vergunningen en omgevingsplannen. Dat moet het voor mensen en bedrijven onder meer makkelijker maken om verbouwingen en evenementen te regelen. De wet zou eigenlijk in 2019 ingaan maar door de complexiteit van de voorbereidingen is dat al twee keer uitgesteld.

Ollongren zegt vrijdag in een toelichting dat het belangrijk is dat de gemeenten goed en veel gaan oefenen en testen met het nieuwe systeem. „Het BIT zegt daar snel mee te starten en goed erop te letten het stelsel niet te veel uit te gaan bouwen en ingewikkeld te maken. We hebben daar nu nog een jaar de tijd voor en dat gaan we doen. Je moet zeker weten dat de basis van het IT-stelsel op orde is.” Ze is blij met de rapporten van onafhankelijke instanties die het proces goed volgen en bijsturen in plaats van dat dit achteraf gebeurt.

Het BIT is tegen uitstel en vindt dat onderdelen van de nieuwe wet ook nog na de inwerkingtreding kunnen worden ingevoerd. „De gevolgen van verder uitstel wegen zwaarder dan eventuele weerstand en druk op het aanpassingsvermogen” van overheden.