Zorgen over tijdelijke verhuizing Kamer naar oude ministerie

Het is de vraag of de tijdelijke verhuizing van de Tweede Kamer in verband met de grote renovatie naar het oude ministerie van Buitenlandse Zaken kan doorgaan. Het dagelijks bestuur van de Kamer heeft grote zorgen of in dit gebouw kan worden voldaan aan de beperkende coronamaatregelen.

Kamervoorzitter Khadija Arib wees er tijdens een overleg onder meer op dat het oude departement slechts één ingang heeft en de plenaire zaal daar kleiner is dan de huidige zaal. Het echte Tweede Kamergebouw is veel flexibeler. Het heeft verschillende ingangen en er konden in korte tijd verschillende zalen worden aangepast aan de coronaregels, zoals de 1,5 meter afstand.

Het Kamerbestuur wil opheldering daarover van staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) die gaat over de renovatie van de gebouwen op het Binnenhof. Die zou in 2021 moeten beginnen en gaat naar verwachting meer dan vijf jaar duren.

De grootscheepse opknapbeurt is al een jaar uitgesteld vanwege de stikstofcrisis, waardoor bouwprojecten zijn uitgesteld. Nu is de coronacrisis mogelijk een obstakel. Volgens Arib zal Knops nog voor de zomer een besluit nemen.