Zorgen over herstel luchthaven Sint-Maarten

Het herstel van de luchthaventerminal op Sint-Maarten, die door orkaan Irma werd beschadigd, wil niet vlotten. Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops maakt zich zorgen over de slepende gang van zaken op het Caribische eiland.

Voor de reparatie van Princess Juliana Airport ligt er een kant-en-klaarplan, benadrukt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. De regering van Sint-Maarten lijkt vooralsnog niet volledig aan deze oplossing mee te werken en voert gesprekken met andere financiers, aldus Knops. Volgens hem gaat het om geldverstrekkers die hoge rentes zullen eisen en die de wederopbouw van Sint-Maarten niet als hun eerste belang zien.

Knops wil van de minister-president van het eiland weten waarom er niet voor de oplossing wordt gekozen die op tafel ligt, en waarvoor 100 miljoen dollar beschikbaar is. De helft daarvan is een lening van de Europese Investeringsbank en de andere helft is een schenking uit het speciale fonds voor de wederopbouw.