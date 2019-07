Zorgen om geschil met Fransen op Sint-Maarten

In de Tweede Kamer zijn zorgen over een grensgeschil met de Fransen op het eiland Sint-Maarten. Het conflict met de autoriteiten van het Franse deel dwarsboomt het herstel in het betwiste gebied na de verwoestende orkaan Irma in 2017.

SP-Kamerlid Ronald van Raak wil van het kabinet weten waarom er nog steeds geen 100 procent helderheid is over het verloop van de grens rondom een leegstaand restaurant en een jachthaven in Oyster Pond, een kleine lagune. Hij vraagt zich af welke status het gebied had vanaf het Verdrag van Concordia uit 1648, waarin het eiland Sint-Maarten tussen Nederland en Frankrijk werd verdeeld.

In 2014 zouden nog afspraken zijn gemaakt om de toenmalige ‘status quo’ in dit gebied te handhaven. Maar de Fransen besloten twee jaar later inspecteurs te sturen en het gebiedje tijdelijk te blokkeren. Mogelijke kopers van restaurant en jachthaven zouden daardoor worden afgeschrikt.