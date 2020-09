Zorgen kiesraad over plannen Ollongren voor verkiezingen

De kiesraad is kritisch op een deel van de plannen van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) om kiezers veilig hun stem uit te laten brengen bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Dat mensen twee volmachtstemmen kunnen uitbrengen baart de raad zorgen en de maatregel om kiezers die weigeren hun handen te desinfecteren uit het stemlokaal te zetten is „te ingrijpend”.

Ollongren liet de afgelopen maanden onderzoeken of en hoe de verkiezingen veilig doorgang kunnen vinden. Uitgangspunt is dat in stembureaus de bekende RIVM-maatregelen gaan gelden om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kiesraad is het daar op hoofdlijnen mee eens, maar er gelden nog enkele andere maatregelen die op weinig enthousiasme van de raad kunnen rekenen.

Zo brengen de verruiming van de volmachtregeling en het beperkt openstellen van bepaalde stemlokalen extra risico’s met zich mee. Die laatste maatregelen maakt volgens de raad zelfs „inbreuk op drie kernwaarden van het verkiezingsproces, namelijk de toegankelijkheid van de stemming en de transparantie en controleerbaarheid van het proces”.

Verder moet iemand die weigert zijn handen te desinfecteren bij binnenkomst het stemlokaal niet worden uitgezet. „Het raakt immers het belang van die kiezer om zelf te kunnen stemmen.” Daarnaast worden er volgens de raad genoeg voorzorgsmaatregelen genomen „die er samen voor zorgen dat het gezondheidsrisico alsnog laag blijft”, zoals het ophangen van kuchschermen en het beperken van fysiek contact.

De kiesraad adviseert het kabinet en de Tweede Kamer en de Eerste Kamer over de logistieke zaken rond verkiezingen en het bewaken van het kiesrecht. Over het algemeen is de kiesraad redelijk positief over de plannen van Ollongren. De bewindsvrouw stelt ook voor om een vierde stembureaulid aan te stellen, om ervoor te zorgen dat kiezers niet onnodig lang in een stemlokaal blijven hangen en mogelijk het coronavirus verspreiden. Dat kan helpen, aldus de raad, maar de taken tussen de stembureauleden moeten beter worden verdeeld.

De Tweede Kamerverkiezingen worden in principe op 17 maart 2021 gehouden.