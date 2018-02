Zorgen Kamer over toezicht veiligheid Schiphol

Kan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voldoende toezicht houden op de veiligheid van de luchtvaart? Dat vraagt de Tweede Kamer zich af, bleek woensdag tijdens een debat over een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de veiligheid van Schiphol.

De OVV schreef dat de capaciteit en vakinhoudelijke kennis van de ILT onvoldoende zijn „om effectief toezicht te houden op de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol”. Er zijn sindsdien vier extra voltijdsbanen (bovenop de al aanwezige twintig) bij de ILT bijgekomen en de werkwijze wordt aangepast, zei minister Cora van Nieuwenhuizen.

Er is jarenlang bezuinigd op de inspectie. „Is vier voltijdsbanen erbij dan wel voldoende”, vroeg Jan Paternotte van D66. Cem Laçin van de SP wilde weten of dit viertal „het eindstation is of een eerste stap”. De oppositie wil dat er onafhankelijk onderzoek komt of de ILT berekend is op haar taken in de luchtvaart.

Volgens de bewindsvrouw is de inspectie ervan overtuigd dat met de genomen stappen er een „stevige verbetering” inzit. Volgens haar moet de ILT ook een kans krijgen om te laten zien dat de aanpak werkt. Aan het eind van het jaar moet dat duidelijk zijn, aldus de minister.

De Onderzoeksraad stelde dat Schiphol niet onveilig is, maar de grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht. De luchthaven kan niet verantwoord doorgroeien zonder dat ingrijpende maatregelen worden genomen om de veiligheid te garanderen.

Schiphol mag tot 2021 jaarlijks een half miljoen starts en landingen afhandelen. De luchthaven wil graag verder groeien. Een meerderheid steunt dat onder voorwaarden. SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat niet. D66 vindt dat Schiphol pas mag groeien als de veiligheid sterk verbeterd is.