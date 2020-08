Zorgen in Tweede Kamer over bron- en contactonderzoek

De Tweede Kamer wil woensdag tijdens het coronadebat opheldering over de capaciteit van de GGD voor het bron- en contactonderzoek. Zowel oppositie- als coalitiepartijen hebben grote zorgen of er genoeg mankracht beschikbaar is, nu het aantal coronabesmettingen hard oploopt.

Vrijdag, een dag na de persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge, meldden GGD’en Amsterdam en Rotterdam dat ze te weinig mensen hadden en het bron- en contactonderzoek moesten afschalen. In juni werden nog onderzoekers naar huis gestuurd, omdat zij vanwege het lage aantal besmettingen zaten „te duimendraaien”.

„Nota bene in de brandhaarden Amsterdam en Rotterdam is de capaciteit niet op orde”, zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen. „Het bron- en contactonderzoek is cruciaal om het virus in te dammen. Het is onacceptabel dat we deze signalen krijgen, nog voordat we in de tweede golf zitten.”

PVV-leider Geert Wilders zegt dat het „vreselijk fout gaat” bij de GGD. „Hoe kan het dat bij 30 procent van de gevallen geen onderzoek volgt?” Hij noemt het plan voor verplichte quarantaine van De Jonge, dat die dinsdag aankondigde, een „bliksemafleider” voor de problematiek bij het bron- en contactonderzoek.

50PLUS wil dat medewerkers meer betaald krijgen voor hun werk. „Er wordt HBO-niveau gevraagd en bij voorkeur spreken kandidaten ook nog minstens twee talen”, zegt Leoni Sazias. „Hier krijgen zij 11 euro bruto per uur voor. Minister, is dat niet wat weinig?”

Coalitiepartij D66 noemt de 5 uur die voor een gemiddeld bron- en contactonderzoek zou moeten staan een „inschattingsfout”. In de praktijk blijkt er gemiddeld 12 uur voor nodig te zijn. „De GGD piept en kraakt en het bron- en contactonderzoek is onvoldoende geregeld”, vindt fractievoorzitter Rob Jetten. „Minister: regel het.”