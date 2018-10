Zorgen in Tweede Kamer om veiligheid bouw

In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de veiligheid in de bouw. Regeringspartij D66 wil bouwbedrijven in een hoorzitting ter verantwoording roepen. Oppositiepartij SP wil dat de sector onder verscherpt toezicht wordt geplaatst.

Aanleiding voor het onderzoek was het instorten vorig jaar van een parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven Airport. „Nu is het gelukkig ‘maar’ een lege parkeergarage”, aldus D66-Kamerlid Jessica van Eijs. Volgens haar nemen bouwbedrijven onverantwoorde risico’s.

„De bouwsector neemt veiligheid al jaren niet serieus”, stelt haar SP-collega Sandra Beckerman. „En door bezuinigingen op toezicht ontstaan gevaarlijke situaties.” Beckerman vindt dat de veiligheid van bouwvakkers, bewoners en gebruikers voorop moet staan.