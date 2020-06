Zorgen CU/SGP over WHO-handboek abortus

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zou bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan de bel moeten trekken over het Klinisch handboek voor veilige abortus van deze instantie.

Dat vinden de Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP).

In het handboek geeft de WHO aanwijzingen voor een medicamenteuze abortus door middel van een abortuspil als de zwangerschap al meer dan 12 of zelfs 24 weken is gevorderd. Zo luidt het advies voor een abortus na 24 weken zwangerschap om de dosering van het middel misoprostol te verlagen vanwege de gevoeligheid van de baarmoeder.

CU en SGP vragen zich echter af hoe zulke adviezen zich verhouden tot de Nederlandse praktijk, waarbij artsen de abortuspil al na 10 weken zwangerschap met het oog op mogelijk medische complicaties niet meer voorschrijven.

De twee partijen vragen De Jonge uit te spreken dat het onverantwoord zou zijn als Nederlands ontwikkelingsgeld zou worden gebruikt voor het financieren van medicamenteuze zwangerschapsafbrekingen na 10 weken.