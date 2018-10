Zorg over groei aantal buitenlandse studenten

De Tweede Kamer is bezorgd over de groei van het aantal buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.

De groei leidt tot onverwachte bezuinigingen, overvolle universiteiten en gebrek aan studentenhuisvesting, zo constateerden de fracties van VVD, CDA, PVV en GroenLinks dinsdag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor volgend jaar.

Minister Van Engelshoven van Onderwijs kondigde op Prinsjesdag onverwacht aan dat het hoger onderwijs volgend jaar 19,5 miljoen euro moet bezuinigen. Er komen meer studenten uit het buitenland dan gepland. Maar er is geen extra geld beschikbaar, daarom moet het hoger onderwijs de extra uitgaven dekken uit de bestaande geldstromen.

VVD-Kamerlid Tielen stelde voor om in de begroting een aparte post voor buitenlandse studenten op te nemen. Dat voorkomt onverwacht hogere uitgaven.

PVV-Kamerlid Beertema vindt dat Nederland minder studentenmoet werven in het buitenland. Volgens hem rijden er in de Griekse hoofdstand Athene bussen rond met daarop reclame om in Nederland te komen studeren.

Lumpsum

In de Tweede Kamer groeit bezorgdheid over de manier van financiering van het onderwijs. Op dit moment krijgen instellingen een zak met geld (lumpsum) waaruit ze alle uitgaven kunnen betalen. Fracties willen hierin verandering brengen, maar over de manier waarop dat moet gebeuren verschillen de meningen.

De VVD is altijd voorstander geweest van lumpsum, maar het liberale Kamerlid Heerema plaatst dinsdag kritische kanttekeningen bij het systeem. Hij vindt het te vrijblijvend en zou willen dat goed presterende scholen meer vrijheid krijgen bij de besteding van het geld, maar dat bij onderwijsinstellingen die het minder goed doen, de teugels worden aangehaald.

Oppositiefracties vragen zich af of dit de oplossing is. Als slecht presterende scholen minder vrijheid krijgen, kunnen ze juist verder in de problemen komen.

D66 wil al langer dat het geld niet naar besturen gaat, maar naar scholen.