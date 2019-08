‘Zorg leert nog te weinig van klachten’

De gezondheidszorg leert nog te weinig van klachten van patiënten. De afgelopen drie jaar is daarin niets verbeterd, constateert onderzoeksinstituut Nivel.

Sinds 2016 heeft de gezondheidszorg te maken met strengere regels voor de omgang met klachten van patiënten. Die moeten bijvoorbeeld terechtkunnen bij een klachtenfunctionaris en desnoods een geschillencommissie. Een van de doelen van de nieuwe voorschriften is om voortaan meer te leren van fouten, zo te voorkomen dat het nog eens misgaat en de zorg te verbeteren. Dat is voor patiënten ook een van de belangrijkste redenen om een klacht in te dienen, zegt Nivel, dat in opdracht van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) heeft onderzocht hoe de zorg het er inmiddels vanaf brengt.

Wanneer zorginstellingen en -verleners nadenken over manieren om beter werk te leveren, nemen ze klachten daarbij nog nauwelijks mee, stelt Nivel vast. Ze krijgen ook nog weinig goede raad van klachtenfunctionarissen. Het onderzoeksinstituut noemt dat teleurstellend.