Zonder controle duizenden euro’s toeslag voor Kamerleden

Tweede Kamerlid Dion Graus kreeg dinsdag een storm van kritiek over zich heen. De PVV’er zegt in het Limburgse Heerlen te wonen, maar schijnt vrijwel altijd in zijn appartement in Leidschendam-Voorburg te verblijven. Deze constructie levert hem jaarlijks een onkostenvergoeding van 24.000 euro op. Drie vragen over de kwestie.

Wat is er aan de hand?

De Volkskrant en EenVandaag deden uitgebreid onderzoek naar de verblijfslocaties van Graus. Bij de Tweede Kamer staat hij geregistreerd op het adres van zijn moeder in Heerlen. Maar de media trekt in twijfel dat hij hier vaak komt. Navraag bij buren leerde dat Graus zich zelden laat zien in de Limburgse plaats. Ondertussen vangt Graus wel de maximale verblijfsvergoeding. Als hij in Leidschendam-Voorburg geregistreerd zou staan, heeft hij recht op een toeslag van bijna 13.000 euro; een verschil van ruim 10.000 euro. De PVV’er is sinds 2006 Kamerlid en huurt ook al ruim tien jaar het appartement in Leidschendam-Voorburg.

Welke regels gelden er voor de onkostenvergoeding?

Elk Kamerlid dat meer dan 150 kilometer naar het Binnenhof moet reizen, ontvangt jaarlijks ruim 24.000 onkostenvergoeding. Deze toeslag, bovenop het salaris van 109.000 euro, kunnen Kamerleden gebruiken om onder meer de kosten voor maaltijden en onderdak te vergoeden. Kamerleden die dichter bij het werk wonen, ontvangen een lagere vergoeding. Een parlementslid dat in Den Haag woont, ontvangt jaarlijks bijna 8000 euro.

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van het opgegeven woonadres van een Kamerlid. De stafdienst van de Tweede Kamer controleert of het aantal kilometers tussen Den Haag en het woonadres goed is ingevuld, naar eigen zeggen aan de hand van de ANWB-routeplanner. De regels zeggen niets over hoe vaak een Kamerlid op het geregistreerde adres moet verblijven om in aanmerking te komen voor de vergoeding.

Hoe nu verder?

Het systeem voor onkostenvergoedingen voor Kamerleden is gebaseerd op vertrouwen. Er vindt geen controle plaats of iemand daadwerkelijk op het geregistreerde adres woont. Nu de opgegeven woonplaats van Graus in twijfel wordt getrokken, komt de vraag om de hoek kijken of er meer controle op uitgekeerde toeslagen nodig is. Naast Graus maken nog dertig andere Kamerleden gebruik van de maximale toeslag voor onkosten.

Een onderzoek vanuit de Tweede Kamer naar het gebruik van onkostenregelingen ligt niet voor de hand. Minstens vijf Kamerleden moeten hiervoor een verzoek tot onderzoek indienen, maar zijn doorgaans huiverig om elkaar onder de loep te nemen.