Zijlstra verraste met diplomatiek optreden

Vooraf werden nog wel wat vraagtekens gezet bij de benoeming van Halbe Zijlstra tot minister van Buitenlandse Zaken. Maar de dinsdag opgestapte bewindsman verraste vriend en vijand met zijn optreden. Ook op het ministerie haalde men opgelucht adem. Bij zijn aantreden zei de VVD’er: „U zult een andere kant van mij zien.” Daarmee bleek hij niets te veel gezegd te hebben. De fractievoorzitter van de afgelopen jaren, bekend en hier en daar wellicht berucht om zijn scherpe toon en koers, veranderde in een soepele diplomaat. Niet de VVD-koers, maar het landsbelang stond in zijn functioneren als minister voorop.

Dat Zijlstra de leiding kreeg van Buitenlandse Zaken hadden maar weinigen zien aankomen. Tijdens de ellenlange kabinetsformatie, waarin hij samen met partijleider Mark Rutte als VVD-onderhandelaar optrad, werd het departement van Sociale Zaken vaak met hem in verband gebracht. Dat paste op het oog ook beter bij de in 1969 geboren Fries, die zijn sociaaleconomische belangstelling nooit onder stoelen of banken stak. Maar door de politieke problemen rond zijn partijgenote Jeanine Hennis, de beoogde bewindspersoon van Buitenlandse Zaken in Rutte III, kwam Zijlstra op zijn huidige post terecht

Zijlstra heeft al een lange politieke carrière achter de rug. Hij was gemeenteraadslid in Utrecht, Tweede Kamerlid en staatssecretaris van Cultuur in het eerste kabinet-Rutte. In 2012 werd hij fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij leek klaar te worden gestoomd om Rutte op te volgen. Maar dat ging niet door, want Rutte werd opnieuw VVD-lijsttrekker. Zijlstra liet vervolgens binnen de partij weten graag tot het kabinet te willen toetreden.

Dat gebeurde ook en zeker niet zonder succes. Tot hij in de Volkskrant moest toegeven gelogen te hebben over een bezoek aan de datsja van de Russische president Vladimir Poetin. Kort daarop bleek ook nog eens dat zijn interpretatie van Poetins uitspraken betwist wordt.