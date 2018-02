Zijlstra trekt zich terug uit politiek

VVD’er Halbe Zijlstra trekt zich terug uit de politiek. Hij nam dinsdag ontslag als minister van Buitenlandse Zaken omdat hij gelogen had over zijn aanwezigheid bij een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.

„Dit was het na elf jaar. Ik ben dankbaar dat ik het land zo lang heb mogen dienen. Het is jammer dat het op deze manier eindigt”. Zijlstra zegt erbij dat hij zichzelf niet ziet terugkomen in de politiek.

Zijlstra zegt dat hij de beslissing om op te stappen dinsdagochtend heeft genomen en dat het zijn eigen besluit is. „Ik ben van mening dat er te veel twijfel is over het verhaal wat ik verteld heb”, aldus Zijlstra. Hij benadrukt dat hij er hoewel hij niet bij de bijeenkomst met Poetin was „volledig” achter blijft staan. Hij hoopt dat de komende tijd alsnog blijkt dat hij gelijk heeft gehad.

Het bezoek dat Zijlstra deze week zou brengen aan zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in Moskou is afgezegd.