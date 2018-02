Zijlstra houdt steun coalitie ondanks leugen

Minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) is in politiek zwaar weer terechtgekomen nu hij erkent te hebben gelogen over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Volgens de oppositie in de Tweede Kamer staat de geloofwaardigheid van de bewindsman op het spel. De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie blijft hem steunen.

VVD-prominent Zijlstra erkent over de gebeurtenis in 2006 te hebben gelogen. „Het klopt dat ik niet aanwezig was bij de bespreking in de datsja van president Poetin.” Hij werd gedwongen tot de bekentenis door een publicatie in de Volkskrant. Het komt op een pikant moment. Zijlstra vertrekt dinsdag naar Moskou om een dag later overleg te hebben met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.

Volgens Zijlstra heeft de bijeenkomst wel plaatsgevonden. Poetin vertelde daar wat hij onder een Groot Rusland verstaat. „De geopolitieke betekenis van die woorden waren en zijn groot. Ik vond het daarom van politiek belang deze uitspraken wereldkundig te maken. Om de persoon die de bewuste uitspraak van Poetin zelf heeft gehoord in bescherming te nemen heb ik het citaat destijds op mezelf betrokken”, aldus Zijlstra. Dat was „onverstandig”.

Minister Zijlstra loog over gesprek met Poetin

Premier Mark Rutte vindt dat Zijlstra een „grote fout” heeft gemaakt. Maar hij is nog wel geloofwaardig, zei hij hij voorafgaand aan het wekelijkse coalitieoverleg. Voor de relatie met Rusland heeft de kwestie volgens hem geen gevolgen. „Omdat de Russen heel goed weten dat de inhoud klopt.” Er is ook geen sprake van nepnieuws, zei hij. „Er is alleen sprake van beschermen van een bron.”

De andere coalitiepartijen reageren ongeveer hetzelfde. „De manier waarop hij het rechtzet is heel duidelijk. Hij doet het ruimhartig en dat vind ik heel belangrijk”, aldus D66-leider Alexander Pechtold. Martijn van Helvert, buitenlandwoordvoerder van de Tweede Kamerfractie van het CDA, meent dat de minister niet verstandig is geweest en opheldering moet geven aan de Tweede Kamer.

Ook SGP-leider Van der Staaij oordeelt mild: „Wat je zegt moet kloppen. Goed dat dit verhaal nu is rechtgezet.”

Zijlstra betuigt spijt over leugen

De oppositie neemt de kwestie hoog op. „Het trekt een wissel op de geloofwaardigheid van Zijlstra en zijn uitspraken kunnen in de toekomst op elk gewenst moment door Rusland of anderen tegen ons gebruikt worden”, zegt Bram van Ojik (GroenLinks). Zijlstra staat internationaal „te kijk”, denkt Lilianne Ploumen (PvdA). Door het verzinsel is Zijlstra ongeloofwaardig geworden, vindt de SP. Forum voor Democratie vindt dat hij moet aftreden.

De PVV eist een debat, nog voordat Zijlstra morgen afreist naar Moskou voor een ontmoeting met zijn ambtsgenoot Lavrov over onder meer de MH17. Dat ligt gevoelig, want het kabinet beschuldigt het Russische regime juist bij dat onderwerp openlijk van het verspreiden van desinformatie. Nu blijkt dat de minister zelf een onjuiste anekdote over Poetin heeft verteld.

Leugen Zijlstra haalt Russische pers