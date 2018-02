Zijlstra en Rutte om 17.00 uur naar Kamer

De Tweede Kamer buigt zich dinsdagmiddag vanaf 17.00 uur over het lot van minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra. Daarbij is ook premier Mark Rutte aanwezig.

Als de VVD’er Zijlstra wil aanblijven, ondanks zijn leugen over een ontmoeting met de Russische president, dan moet hij volgens de meeste partijen aantonen dat hij zijn werk nog kan doen. Volgens Zijlstra vertrouwde hij Rutte enkele weken geleden toe dat hij over de kwestie had gelogen. Daarom willen partijen ook Rutte aan de tand voelen.

Coalitiepartijen spreken geen steun uit voor Zijlstra

Het debat werd aangevraagd door de PVV.