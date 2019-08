Ziekenhuizen: in de knel zonder geld voor loon

Als ziekenhuizen de lonen fors moeten verhogen, dan moeten ze het met minder mensen stellen om het hoofd boven water te houden. Tenzij het kabinet met meer geld voor de ziekenhuiszorg over de brug komt, waarschuwt ziekenhuizenvoorman Ad Melkert.

Het beteugelen van de zorgkosten is een speerpunt van de laatste regeringen. Tegelijkertijd dringt het kabinet aan op het betalen van hogere lonen, zodat burgers na de schrale crisisjaren weer meer te besteden krijgen en zo de economie aanjagen. Daardoor geruggensteund, leggen de vakbonden stevige looneisen op tafel.

De ziekenhuizen voelen zich gemangeld tussen die twee verlangens. De cao-onderhandelingen zijn verzand.

Het kabinet vraagt al het uiterste van de ziekenhuizen, vindt Melkert. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wijst erop dat hun uitgaven de komende jaren maar 1,7 procent per jaar mogen oplopen, terwijl het beroep op ziekenhuiszorg gemiddeld bijna 3 procent groeit. Daar moeten de ziekenhuizen zelf al een mouw aanpassen.

Als ze hogere lonen moeten uitbetalen zonder extra geld van het kabinet, kunnen ze minder mensen aannemen. En dan dreigt „een negatieve spiraal”, waarschuwt Melkert in een brief aan het kabinet. Dan stijgt de werkdruk, is het moeilijker nieuw personeel te vinden en groeien de wachtlijsten.