Zeven afdelingen Limburgse scholen „zeer zwak”

Zeven afdelingen van de Limburgse scholenkoepel LVO zijn ‘zeer zwak’. Het gaat om de afdelingen van VMBO Maastricht, die eerder dit jaar in het nieuws kwamen, en een zevende afdeling in Gulpen. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs, die onderzoek deed na het examendebacle op de Limburgse scholen.

Koepel LVO is een onderwijsmoloch in het zuiden van het land. Op 31 locaties wordt voortgezet onderwijs aangeboden, op 88 verschillende afdelingen. Behalve de zeven afdelingen die de inspectie als ‘zeer zwak’ betitelt, zijn er nog zes die het stempel ‘onvoldoende’ krijgen.

Op de slecht presterende scholen schort het onder meer aan de begeleiding van de leerlingen, en het zicht daarop. Ook de „onderwijstijd, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur” worden genoemd als zwakke punten.

De inspectie keek ook naar het optreden van het bestuur van LVO. Dat heeft onvoldoende zicht op de praktische resultaten, er wordt vooral „op hoofdlijnen” gestuurd. „Het is daardoor mogelijk gebleken dat de kwaliteit van een school onvoldoende is, zonder dat het college van bestuur daarvan op de hoogte is.”

Het bestuur had ook te weinig oog voor de kwaliteit van het onderwijs, en deed te weinig om dat naar een hoger niveau te brengen. De afhandeling van klachten was schimmig, en de raad van toezicht wist niet genoeg van waar het college van bestuur mee bezig was.

Wat de inspectie betreft moet er bij grote scholenkoepels sowieso meer aandacht zijn voor de afstand tussen het bestuur en de praktijk. „In het bestuurlijk toezicht zal de inspectie daarom bij grote besturen extra alert zijn en nagaan of dat bestuur zicht heeft op de kwaliteit van de scholen”, schrijven ministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) aan de Kamer.

Dat het oordeel over het bestuur niet mals zou zijn, lag voor de hand na het vertrek van de belegerde bestuursvoorzitter André Postema. Die stapte eind november op, samen met voorzitter van de Raad van Toezicht Jan Schrijen, vooruitlopend op de publicatie van het onderzoek.